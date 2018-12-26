Yeryüzü Doktorları, Sudan'da 51 Ameliyat Gerçekleştirdi

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) desteklenen projede, Sudan'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine 51 ameliyat gerçekleştirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) desteklenen projede, Sudan'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine 51 ameliyat gerçekleştirdi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, doktorlar, 5 nokta 5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'da fistül hastalarına umut oldu.



Bölgede çalışan gönüllü doktorlar, 2014'de açılan Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 hafta boyunca çalışma yürüttü.



TİKA'nın desteklediği projede 4 jinekolog, 2 hemşire ve 1 anestezistten oluşan sağlık ekibi, bölge şartlarında tedavi edilemeyen 51 zorlu ameliyatı gerçekleştirdikten sonra yurda döndü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Furkan Terzi, ülkede gerçekleştirilen bazı ameliyatların ilk defa yapıldığını belirterek, "Sudan'da fistül hastalığı çok yaygın bulunuyor. Erken yaşta hamilelik, doğum esnasında sağlık hizmetine ulaşamama, yanlış doğum yöntemleri gibi nedenlerden ötürü sürekli idrar kaçırmaya sebebiyet veren fistül hastalığı, kadınları sosyal yaşamlarında büyük sıkıntılara sokuyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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