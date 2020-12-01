Yeryüzü Doktorları, Ugandalı öğrencilere sağlık eğitimi verdi - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları, Ugandalı öğrencilere sağlık eğitimi verdi

01.12.2020 10:35
Yeryüzü Doktorları, Ugandalı öğrencilere sağlık eğitimi verdi, System.String[]

Yeryüzü Doktorları Derneği, Uganda İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için alanında uzman gönüllü doktorları ile online sağlık eğitimi gerçekleştirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Uganda İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için alanında uzman gönüllü doktorları ile online sağlık eğitimi gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında yaşanan problemlerden biri olan uzman sağlık çalışanı sayısının yetersizliğinin önüne geçmek için eğitim, sertifika ve uzmanlık programları desteklenip, kongreler düzenlenerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar Somali, Lübnan, Yemen, Filistin, Tanzanya, Çeçenistan, Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moritanya ve Uganda'da sağlık eğitimleri gerçekleştiren dernek, yerel sağlık kuruluşlarının kapasite gelişimine katkı sağlıyor.

Uganda İslam Üniversitesi'ne 2014'te tıp fakültesi kurulumu için müfredat, laboratuvar, cihaz ve ekipman desteği veren dernek, 2016 ve 2018'de de göz cerrahisi alanında fako cihazı eğitimi, ortopedi alanında ise gelişimsel kalça displazisi ve çarpık ayak rahatsızlıklarına yönelik eğitimler verdi.

Yerel sağlık çalışanı kapasitesini artırarak kalıcı fayda sağlamayı amaçlayan dernek, bu yıl da 23-27 Kasım tarihleri arasında Ugandalı öğrenciler için sağlık eğitimi programı düzenledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle online kanallar üzerinden gerçekleştirilen eğitim programında, çocuk nörolojisi alanında bir profesör, nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında iki doçentten oluşan eğitici kadro ile 66 Ugandalı öğrenciye eğitimler verdi. ???????

Sağlık eğitimi projelerinin önemini vurgulayan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, yeterli ekipmana ve nitelikli sağlık çalışanına ulaşamadığı için doğru tedaviyi alamayıp iyileşemediği için hayatını kaybeden milyonlarca insan olduğunu kaydetti.

Uzman sağlık çalışanı sayısının artırılması, sağlık sisteminin desteklenmesi ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerin devamlılığının sağlanmasıyla bu sorunun giderilebileceğini belirten Güney, "Yeryüzü Doktorları olarak bu sebeple Uganda İslam Üniversitesi Tıp Fakültesine sağlık eğitimi programları düzenliyoruz. Aynı zamanda üniversiteye verdiğimiz ekipman ve sistem desteğiyle hastalara doğru teşhis konulabilmesini ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesini sağladık. Nitelikli sağlık çalışanının bölgeye kazandırılması için verilen bu eğitimler ve desteklerle sağlık sistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi, Uganda, yerel, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları, Ugandalı öğrencilere sağlık eğitimi verdi - Son Dakika


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