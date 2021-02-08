Yeryüzü Doktorları ve Turkcell, 1095 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları ve Turkcell, 1095 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu

08.02.2021 17:37
Yeryüzü Doktorları ve Turkcell, 1095 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu, System.String[]

Yeryüzü Doktorları Derneği ve Turkcell, sosyal sorumluluk kapsamında 2018 yılında başlattıkları "Hayata Gözlerini Aç" projesi ile Afrika'da katarakt hastalarına umut elini uzatmaya devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği ve Turkcell, sosyal sorumluluk kapsamında 2018 yılında başlattıkları "Hayata Gözlerini Aç" projesi ile Afrika'da katarakt hastalarına umut elini uzatmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2 milyar 200 milyon göz rahatsızlığı olan insanın bulunduğu anlatılarak, göz hastalıklarının özellikle tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu az gelişmiş ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkilediği kaydedildi.

Yeryüzü Doktorları'nın bu doğrultuda 2006'dan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinde önlenebilir görme kayıplarının önüne geçmek için mücadele verdiği belirtilen açıklamada, iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell'in sosyal sorumluluk kapsamında 2018'de başlattığı "Hayata Gözlerini Aç" projesi ile bu mücadeleye destek verdiği aktarıldı.

Turkcell'in proje kapsamında çalışanlarının doğum günlerinde, katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunulduğu aktarılan açıklamada, yılın her günü için bir katarakt ameliyatı üstlenen Turkcell'in 3 yılda, Somali, Nijer, Tanzanya, Mali ve Pakistan'da 1095 hastanın ışığa kavuşmasına vesile olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Turkcell ile yaptıkları iş birliğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde katarakt operasyonları kolayca yapılabiliyorken, az gelişmiş ülkelerde maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan binlerce katarakt hastası görme yetisini kaybediyor. Yeryüzü Doktorları olarak imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde, çeşitli sağlık kampları organize ederek bugüne kadar 150 bin muayene, 22 bin göz ameliyatı gerçekleştirdik. Turkcell ailesinin 2018 yılı itibarıyla göz sağlığı projelerimize verdiği kıymetli destek ile de 3 yılda toplam 1095 kişinin hayata gözlerini açmasını sağladık. 'Hayata Gözlerini Aç' projesi ile Turkcell, çalışanlarının doğum gününü, muhtelif coğrafyalardaki insanların yüzlerini gülümseterek kutladı. Derneğimize yapılan bu bağışlar, ailesine bakacak babanın, çocuklarına yemek yapacak annenin, okula gidecek çocuğun iyileşmesine, hayata tutunmasına vesile oldu. İhtiyaç sahiplerine kayıtsız kalmayıp, yeryüzüne iyilik ve sağlık için destek veren Turkcell ailesine çok teşekkür ediyoruz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları ve Turkcell, 1095 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu - Son Dakika


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