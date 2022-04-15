Yeryüzü Doktorlarından açlıkla mücadele kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele amacıyla yürütülen "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasına destek bekliyor.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, açlıkla mücadele eden 811 milyon ihtiyaç sahibinin 40 milyonu kıtlığın eşiğinde yaşarken her gün 8 bin 493 çocuk, açlık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünyadaki açlık sorununa kayıtsız kalmayarak 2012'den beri beslenme sağlığı projeleri yürüten Yeryüzü Doktorları, açlığa karşı başlattığı "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kampanya kapsamında açlığın yaşandığı Yemen, Somali, Çad, Afganistan ve Bangladeş'te yıl boyunca toplam 26 beslenme sağlığı merkezi ve 12 mobil sağlık ekibiyle beslenme, muayene ve tedavi hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda ramazan ayında da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları ulaştırıyor.

Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan'da binlerce aileye kumanya yardımları ve Suriye'de iftar sofralarıyla ramazan sevincini yaşatan dernek, ramazan boyunca kumanya dağıtımlarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney, açlık krizinin insani dramları arttırdığına dikkati çekti.

İhtiyaç sahibi coğrafyalara ziyaretlerinin her birinde şahit olduklarından etkilendiklerini ifade eden Güney, gözlemlerini şöyle aktardı:

"Açlığın şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olan Çad'da tedavi edilen hastalardan 50 kilonun üzerinde olan kimse bulunmuyordu. Bu durum 30'lu yaşlarında hamile olan kadınlarda bile ortalama 45-48 kilo olarak seyrediyordu. Muayeneye gelen neredeyse her hastada vitamin eksikliği ile eklem rahatsızlığı görülüyordu. Nijer'de çocuklarda en sık beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri yaşanıyor, besin yetersizliğinden çocuklar hayatını kaybediyordu. Uganda'da ise kendisine uzatılan bir lokma ekmeği yemeyip akşam çocuğuna götürmek isteyen babalar vardı."

Beslenme yetersizliğinden kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Güney, "Açtığımız beslenme sağlığı merkezlerimizde beslenme muayeneleri gerçekleştiriyor, muayeneler sonucunda beslenme yetersizliğinden muzdarip kişilere özel tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Bu yıl boyunca da merkezlerimizde 150 bin muayene ve 20 bin beslenme tedavisi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney, kesintisiz sağlık hizmetlerinin yanında iyiliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en çok hissedildiği ramazan ayında başlattıkları kampanyayla birçok ülkeye gıda yardımları da ulaştırdıklarını kaydetti.