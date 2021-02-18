- Yeryüzü Doktorlarından Tel Abyad'da sağlık merkezi - Son Dakika

- Yeryüzü Doktorlarından Tel Abyad'da sağlık merkezi

TEL ABYAD - Sağlık alanında insani yardım çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları, Tel Abyad bölgesinde 5 bin Suriyeliye hizmet veren bir sağlık merkezi açtı.

Türk insani yardım derneği örgüt Yeryüzü Doktorları, Suriye'nin Tel Abyad ileçindeki Suluk kasabasında 5 bin Suriyeliye ücretsiz olarak hizmet verebilen bir sağlık merkezi açtı. Ocak ayında açılan sağlık merkezi, şu ana kadar bin Suriyeli çocuğa sağlık hizmeti sağladı. Merkezde çeşitli alanlarda görevli tıbbi uzmanlar görev alıyor. Kış mevsiminde hava koşullarının giderek kötüleşmesiyle bölgede yaşayan ve hastalanan Suriyeli aileler ve çocuklar, Yeryüzü Doktorları tarafından açılan sağlık merkezinde tedavi ediliyor.