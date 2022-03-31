Yeryüzü Doktorlarından "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyası - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorlarından "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyası

31.03.2022 13:10
Yeryüzü Doktorlarından "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyası

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasıyla ramazanda, Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasıyla ramazanda, Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına göre, dünyada 811 milyon insanın yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamazken, 38 ülkede ise 48 milyon insan kıtlığın eşiğinde hayatını sürdürüyor.

Açlığın yaşandığı ülkelerden Afganistan'da 2 milyon çocuk malnütrisyonla mücadele ederken, Somali'de 2 milyon 700 bin kişi günlük gıda ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Çad'da ise 5 yaş altı çocuk nüfusun yüzde 37,8'i açlık nedeniyle sağlıklı gelişemiyor.

Açlığa karşı uzun yıllardır sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, başlattığı "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasıyla yeryüzündeki açlık mücadelesine dikkat çekiyor.

Bugüne kadar insani yardım çalışmalarında sürdürülebilirliği esas alan Yeryüzü Doktorları, açlık sorunlarına karşı sürekli hizmet amacıyla ihtiyaç sahibi coğrafyalarda beslenme sağlığı merkezleri kuruyor.

Bu doğrultuda açlık rakamlarının yüksek olduğu Afganistan, Somali, Çad, Bangladeş ve Yemen'de toplam 26 beslenme sağlığı merkezi ve 12 mobil sağlık ekibiyle hizmet sunan dernek, açlık ve beslenme yetersizliği yönünden en yüksek risk grubu olan çocuk ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavileri uyguluyor.

Aynı zamanda dernek, kampanya kapsamında beslenme sağlığı çalışmalarını desteklemek için ramazan ayı süresince Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları ulaştıracak.

470 liralık bağışla bir kişinin tıbbi beslenme tedavisini karşılanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, kuraklık, yoksulluk, savaşlar ve iç karışıklıklar gibi sebeplerden dolayı açlıkla mücadelenin hala devam ettiğini kaydetti.

Öncelikle Afrika'da olmak üzere, açlık ve yetersiz beslenmenin, vücut direncinin düşmesinin ve buna bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında olduğunu vurgulayan Güney, açlığın sebep olduğu sağlık sorunlarının engellenmesi ve çocukların gelişimlerini sağlayabilmesi amacıyla 2012'den bu yana ihtiyaç sahibi coğrafyalarda beslenme sağlığı projeleri yürüttüklerini anlattı.

Güney, yalnızca 2021'de 18 bin 703 kişiye beslenme tedavisi uyguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Beslenme sağlığı merkezlerimizdeki çalışmalarımıza ek olarak gıda paketi yardımlarımızla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. Bu yıl da dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı ramazan ayında, açlık sorunlarına dikkat çekmek için 'Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç' kampanyamızı başlattık. Halkımız kampanyamıza 470 lira tutarında bağış yaparak bir insanın tıbbi beslenme tedavisini karşılayabilir.

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Afganistan, Bangladeş, Somali, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorlarından 'Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç' kampanyası - Son Dakika


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