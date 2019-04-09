Yeryüzü Ekoloji Okulu Eğitim Müfredatı Çalıştayı Tamamlandı

Tepebaşı
Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ortaklığı ile düzenlenen Yeryüzü Ekoloji Okulu Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazım Çalıştayı tamamlandı.
Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi ve Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen çalıştay, Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği arasında geçtiğimiz Aralık
ayında imzalanan Yeryüzü Ekoloji Parkı Projesi'nin kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanı olarak sağlayacağı fayda üzerinde de duruldu. Yapılan eğitim işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler, atölyeler ve etkinlikler ile eğitimlerden yararlanan çocuk, genç ve yetişkinlerin doğaya erişim, yerel ekosistemde oynama, sürdürülebilirlik konusunda farkında olmaları gibi amaçlara dikkat çekildi. Yapımı devam eden Yeryüzü Ekoloji Parkı ile aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulması, yenilenemeyen kaynakların minimum kullanımının desteklendiği vurgulandı.
"Müfredat temaları; Doğa, insan, mekan ve iletişim"
Çalıştayda ayrıca doğayla ilişki kurma, doğaya erişim, bir arada yaşama kültürü, sürdürülebilirlik, yerel ekosistemi tanıma, toplumsal aktivizm, mekanı tanıma ve mekan bilinci gibi kavramları ön plana çıkaran bir müfredat oluşturulması ele alındı. Eğitim müfredatının ana temalarının; doğa, insan, mekan ve iletişim alanları olması belirlendi. Yapımı devam eden Yeryüzü Ekoloji Parkı Projesi'nin de içeriğinde yer alan Bitki Sınıfı, Su Sınıfı, Hayvan Sınıfı, Toprak Sınıfı, Gökyüzü Sınıfı ve İklim Sınıfı içerikleri de tek tek değerlendirildi. Yapılacak 3 çalıştay sonunda ortaya çıkan eğitim programının, 2020 ilkbaharında düzenlenecek sonuç toplantısı ile hem Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda yürütülecek olan atölyelerin temelini oluşturacağı hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacağı ifade edildi.
Çalıştay, Avrupa Birliği
ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin Yerel Sivil Toplum Örgütleri İçin Kurumsal Destek Programı tarafından desteklenirken, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun eğitim programı çalışmalarının yapıldığı 3 etaptan oluşan çalıştayların da ilkini kapsıyor. Çalıştay'a Eskişehir
ve dışındaki çeşitli kamu ve kuruluşlardan 80 kişilik bir ekip katıldı. - ESKİŞEHİR