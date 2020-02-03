Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları devam ediyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. 11 Kasım tarihinde başlayan ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölyelerden bugüne kadar 175 çocuk ve 13 yetişkin yararlanırken, daha fazla kişiye ulaşabilmek adına ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenen atölye çalışmaları arasında; Doğanın Dili, Eğlence Üretim Atölyesi, İmge Oyunları, Doğadan Sanata, Çocuklar İçin Felsefe, Astrofotoğrafçılık, Astronomi Atölyesi, Yeşil Sanat, Haksızlık Savarcılar, Can Suyu Yerel Tohum, Eskinin Bilimi, Masal Diyarına Yolculuk, Efsanevi Hayvanlar ve Nesli Tükenmiş - Tehlike Altındaki Türler, Mr. Spack, Gökyüzünde Mitoloji, İklim ve Biz ile Hayal Dükkanı Seramik Kursu yer alıyor.


Öte yandan Can Suyu Yerel Tohum, Eskinin Bilimi ve Haksızlık Savarcılar atölyeleri için ise kayıtlar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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