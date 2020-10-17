Yeryüzü pazarı Tarsus'ta açılıyor - Son Dakika

Dünyanın 70., Türkiye'nin ise 4. Yeryüzü Pazarının yarın Tarsus'ta açılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluşacağı pazara, toplam 67 üretici katılım sağlayacak. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliği ile kurulacak olan Yeryüzü Pazarı, yarın hizmete açılıyor. Vatandaşlar, Yeryüzü Pazarında çok çeşitli taze meyve, sebze, et ve süt ürünleri, yumurta, bal, tatlılar, pastacılık, ekmek, yağ, yerel yemek kültürlerine ait ürünler bulacak. Bu ürünler 'iyi, temiz, adil slow food' prensiplerini yansıtan kalite kriterlerini karşılıyor. Kaliteli, sağlıklı, adil, temiz ve natürel ürünler yetiştiren üreticiler, bu pazarda tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluşacak.

Adana, Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Çamlıyayla, Gülnar, Erdemli, Mut ve Bozyazı'dan toplamda 67 üreticinin katılacağı pazarda, Tarsus Belediyesi kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımını da hedefliyor.

Yeryüzü Pazarı, 18 Ekim Pazar Günü saat 11.00'de Kubat Paşa Medresesi önünde açılacak. - MERSİN