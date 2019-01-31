Yeryüzünün Altındaki 5 Şey Bilim ve Bilim İnsanlarını Korkuttu !!
1 saat önce
Gezegenimiz geçmişten günümüze sayısız gizeme ve sırra ev sahipliği yapmaktadır.
Gezegenimiz geçmişten günümüze sayısız gizeme ve sırra ev sahipliği yapmaktadır. Hala daha üzerinde gezindiğimiz toprakların altında bir gün keşfedilmeyi bekleyen sayısız tarihi kalıntı bulunmaktadır. Biz de bugün sizlere bu gizemli kalıntılardan keşfedilmiş 5 tanesinden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:18 Kaynak: Youtube
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