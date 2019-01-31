Yeryüzünün Altındaki 5 Şey Bilim ve Bilim İnsanlarını Korkuttu !!

Gezegenimiz geçmişten günümüze sayısız gizeme ve sırra ev sahipliği yapmaktadır.

Gezegenimiz geçmişten günümüze sayısız gizeme ve sırra ev sahipliği yapmaktadır. Hala daha üzerinde gezindiğimiz toprakların altında bir gün keşfedilmeyi bekleyen sayısız tarihi kalıntı bulunmaktadır. Biz de bugün sizlere bu gizemli kalıntılardan keşfedilmiş 5 tanesinden bahsedeceğiz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi

31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var

Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı