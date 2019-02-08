Son Dakika Haberleri: Yeryüzünün Devleri! İnanılmaz Boyutlardaki Devasa Kadınlar..

Yeryüzünün Devleri! İnanılmaz Boyutlardaki Devasa Kadınlar..

34 dakika önce

Geçmişten günümüze toplumda erkeklerin daha uzun kadınların da daha kısa olduğuna dair bir algı bulunmaktadır.

Geçmişten günümüze toplumda erkeklerin daha uzun kadınların da daha kısa olduğuna dair bir algı bulunmaktadır. Bu çoğu zaman geçerliliğini korumaktadır. Fakat bugün sizlere dünyanın en uzun kadınlarından bahsedeceğiz. Videomuzun sonunda ise sizi yaşayan bir dev olarak kabul edilen bir genç bekliyor. Hazırsanız vakit kaybetmeden vidoemuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:07 Kaynak: Youtube

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