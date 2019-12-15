Yeryüzünün renkleri Adana'da buluştu - Son Dakika

Yeryüzü Gençlik Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın 3'üncüsü Adana'da düzenlendi.



Kayseri ve Gaziantep'in ardından Adana'da, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı. 50 farklı ülkeden 250 yabancı uyruklu öğrencinin katıldığı buluşmada, öğrenciler arasında tanışma etkinliğinin yanı sıra çeşitli oturumlar düzenlendi. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı oturumun ardından Uluslararası Öğrenciler ve Başkanlık Modelleri adlı oturum gerçekleştirildi.



ÜLFET Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Kılıçparlar, Aşık Veysel'den örnek vererek, ÜLFET olarak uzun ince bir yolda olduklarını gündüz gece demeden yürüklerini söyledi. Kılıçparlar, "Farkındayız ki üzerinde bulunduğumuz yol çok uzun ve yine biliyoruz ki bu yol bazen incelmekte bazen genişlemekte. Önemli olan bu yolda olmanın süreklilik arz ettiğinde bilinçli olmanız. Arayışımız devam edecek zira biz arayanların bulduğuna inanıyoruz. Bulamasak da arayışın kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yeryüzünün değişik renklerini bugün bu salonda bir araya getirmiş olmak bizim arayışımızın bir tezahürüdür. İslam dünyasının değişik noktalarında bulunan siz değerli öğrencilerimizle bizi buluşturacak bir araya getirecek biz bu sürecin içerisinde kulluk bilincimize değer katacağının farkındayız. Ülkemizde eğitim gören uluslararası 150 bin öğrencinin aslında bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir" diye konuştu.



Birliktelik mesajı ve temasıyla gerçekleştirilen buluşmada panelleri ve konferansların yanı sıra tanışma oyunları, tiyatro gösterimi, atölye çalışmaları gerçekleştirildi. - ADANA