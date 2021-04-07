YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok - Son Dakika

YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok

07.04.2021 15:13
YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok, System.String[]

Kalite ve gramaj farkıyla vatandaşın yanında olan Yenişehir Belediyesi YESAŞ Ekmek Sanayii, geçen sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ekmeğe ve pideye zam yapmama kararı aldı.

Kalite ve gramaj farkıyla vatandaşın yanında olan Yenişehir Belediyesi YESAŞ Ekmek Sanayii, geçen sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ekmeğe ve pideye zam yapmama kararı aldı. 300 gram ekmek ve pide 1,75 liradan satılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, YESAŞ'ın kalite ve gramaj farkıyla ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğini söyledi. "YESAŞ'ta iki yıldır ramazan ayında ekmek ve pideye zam yok" diyen Başkan Aydın, "Malum bu yılın şubat ayında iki yıldır olduğu gibi 300 gram ekmeğin 1.75 TL'den satışına devam kararı almıştık. Benzer bir kararı ramazan pidesi için de aldık. 300 gram pidenin satış fiyatı da yine 1.75 TL'den olacak" dedi.

Günde 13-15 bin, yılda ortalama 5,5 milyon ekmek üretip, ilçe merkezi ile 61 kırsal mahallede vatandaşla buluşturan YESAŞ'ın geniş bir ürün yelpazesi olduğuna işaret eden Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:

"Biz yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda vatandaştan bir ricam olacak. Malum Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, "Sağlıklı Beslenme ve Gıda İsrafı" başlıklı rapor, Türkiye'de ekmek israfının ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. Türkiye'de üretilen her 10 ekmekten 1'i israf olurken, israf edilen ekmeğin ekonomik kaybı, yıllık 700 milyon doları buluyor. Dolayısıyla ekmeğimizi israf etmeyelim. Ekmeğimizi sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz gibi komşularımızla, ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşalım."

Başkan Aydın son olarak, "Bu vesile ile tüm İslam alemine, Türkiye'ye, Bursa'ya ve ilçemize güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir ramazan ayı diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz" diye konuştu. - BURSA

YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok
YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok
YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok
YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok

Türk Lirası, Davut Aydın, Yenişehir, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YESAŞ'ta ekmek ve pideye zam yok - Son Dakika Ekonomi


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