YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, yağan kar ile beyaza büründü.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen Yesemek Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. 3 bin yıllık tarihe sahip olan 200 dönümlük alana sahip açık hava müzesinde,. bazalt taşından yapılmış 518 heykel yer alıyor. Bazalt taşlardan yapılan heykeller, üzerine yağan kar ile kartpostallık görüntü oluşturdu.