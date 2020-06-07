Yesemek Açık Hava Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediye görevlilerinin de sık sık dezenfekte çalışması yaptığı müzeyi ziyaret edenler, salgının sona ermesini diledi

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Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez