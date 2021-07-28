Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 5 bin 848 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni yılın ilk 7 ayında 5 bin 848 kişi ziyaret etti.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni yılbaşından bu yana 5 bin 848, Kurban Bayramı tatilinde ise 870 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, ziyaretçi sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağına inandıklarını dile getirdi.