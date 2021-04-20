YESEMEK'E 110 GÜNDE 2 BİN 694 ZİYARETÇİ - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini 110 günde 2 bin 694 kişi ziyaret etti.

Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Ocak'dan bu yana 2 bin 694 ziyaretçiyi ağırladı. 3 bin yıllık tarihe sahip olan 100 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşında aslan heykelleri, kapı aslanları, dağ tanrısı, savaş arabası ve sfenkslerin yer aldığı 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni, pandemi nedeniyle turların düzenlenmemesine rağmen,1 Ocak'dan bu yana 110 günde 2 bin 694 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.