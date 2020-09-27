Yesemek'e 4 ayda 4 bin 500 ziyaretçi - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 1 Haziran'dan bu yana 4 bin 500 kişi ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi kabulüne başlandı. 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni, pandemi nedeniyle turların düzenlenmemesine rağmen, 1 Haziran'dan bu yana 4 ayda 4 bin 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Müze ve atölyenin bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor.