YESEMEK HEYKEL ATÖLYESİNE 11 BİN 500 ZİYARETÇİ - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 1 ile 10 ton arasında değişen ve üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu 518 heykelin sergilendiği Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini geçen yıl 11 bin 500 kişi ziyaret etti.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kalıcı listeye alınması amacıyla çalıştayların sürdüğü ve kurtarma kazılarının başlatıldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi tursitlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 3 bin yıllık tarihe sahip 200 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi 518 heykelin bulunduğu alanı geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere 11 bin 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 'UNESCO'nun asıl listeye alınması amacıyla çalışmaların yürütüldüğü Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyemizi 11 bin 500 ziyaretçi sayısıyla pandemi öncesi rakamlara ulaşılması bizleri mutlu etmiştir. Hedefimiz bu yıl ziyaretçi sayısını iki katına çıkartmaktır' dedi.