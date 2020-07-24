Yesemek'in UNESCO'nun kalıcı listesine alınma çalışmaları - Son Dakika

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Gaziantep'teki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin kalıcı listeye alınması için danışmanlık ve teknik destek sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2019'da başlanan Yesemek Araştırma Projesine devam ediliyor.

GAÜN Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibinin yürüttüğü proje kapsamında, Yesemek Taş Ocağı'na ilişkin önemli birçok bulgu ve bilgi tespit edildi.

Proje paydaşlarıyla ile ICOMOS temsilcileri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinde Yesemek konulu görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ICOMOS arasında sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile ICOMOS Yesemek'in UNESCO'nun Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girmesi için danışmanlık ve teknik destek sağlayacak.

Kentteki kurum ve kuruluşların kalıcı listeye yer alması için önemli çalışmaların yürütüldüğü kentte, evrensel değer Yesemek'in söz konusu listede yer alması hedefleniyor.