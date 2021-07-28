YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini 7 ayda 5 bin 848 kişi ziyaret etti.

Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan 3 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi,110 dönümlük alan üzerinde bulunuyor. Açık Hava Müzesinde; bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu 1 ile 10 ton arasında ağırlığa sahip 518 heykel sergileniyor. Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 1 Ocak'tan bu yana geçen 7 aylık süreçte 5 bin 848 ziyaretçiyi ağırladı.