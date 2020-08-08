Yeşeren çınarlara destek sürüyor - Son Dakika

Yeşeren çınarlara destek sürüyor

Şanlıurfa'da yaşlı destek programı kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteği verildi.

Yeşeren çınarlara destek sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'da yaşlı destek programı kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteği verildi.

Şanlıurfa'da Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında evde bakım gören 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteğinde bulunan ekipler, gerekli olan tüm sağlık hizmetlerini de yaşlı vatandaşların adreslerinde gerçekleştiriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, Engelliler Koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES projesinde 65 yaş üstü vatandaşlara hizmetler devam ederken, evde tek başına yaşayan yeşeren çınarlardan Ayşe Çetin'e, kanepe çek yat yardımında bulunarak diğer araç ve gereçler hususunda da destek de bulunacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 16:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşeren çınarlara destek sürüyor - Son Dakika
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