Son Dakika Haberleri: Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi
Son Dakika Güncel Haber

Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 126 vatandaşa İstanbul gezisi düzenledi.

Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 126 vatandaşa İstanbul gezisi düzenledi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için etkinlik düzenlendi.


Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen eski çınarlar Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan Camisini gezerek ardından boğaz turu yaptılar. Konaklama ve ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanan çınarlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt
Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]