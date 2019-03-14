Yeşeren Çocuklar Projesi'nde 700 Öğrenci Sertifika Aldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 21.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 21.nci haftasında Döşemealtı Ayşe Sak Ortaokulu öğrencileri Yeşeren Çocuk projesine katılarak sertifikalarını aldı. Bugüne kadar 1 okul projeye dahil olarak, farklı yaş gruplarından 700 öğrenci tarıma ve toprağa dokundu.



BATEM'de sebze uygulaması yaparak toprakla elleri buluşan çocuklar daha sonra ıtri bitkilerden olan biberiye fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım sevgisi ediniyorlar.



BATEM'den sonra Expo 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, Yeşeren Çocuklar tepesinde turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikiminin uygulamalı yaptırılmasının ardından Yeşeren Çocuklar Projesi, Expo 2016 Antalya, Antalya'nın coğrafi işaretli zeytini Tavşan Yüreği, organik tarım, gıda güvenliği, biyolojik mücadele konuları içeren video gösterimleri yapılıyor.



Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buluyor. Daha sonra planetaryumda gezegenlerin serüvenini izleme gösterisine katılan çocuklara zaman tünelinde 5 ayrı salonda görsel ve işitsel sunumlar ile biyoçeşitlilik ve tarımın tarihi süreci ile ilgili bilgilendirme yapılıyor ve çocuklar etkileşimli polenleme oyunu ve tohum ile ilgili oyunlar oynuyor.



Son olarak ülke bahçelerini gezilmesi sonrası tropik bitkilerin bulunduğu Expo serasını ziyaret eden çocuklar katılım sertifikalarını alarak etkinlik son buldu.



Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan bu proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak görüyor ve doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bugüne kadar 1 okul projeye dahil olarak, farklı yaş gruplarından 700 öğrenci tarıma ve toprağa dokundu. - ANTALYA

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