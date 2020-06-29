Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Yesevi Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid Han'a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yesevi Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid Han'a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ve dernek üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında bir televizyon programında 2. Abdülhamid Han'a yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Merdan Yanardağ'ın Fetih suresi ile ilgili olarak, 'işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik' diyerek suç teşkil eden sözler söylediği kaydedildi. Dilekçede, Yanardağ'ın yine aynı programda Osmanlı Devleti'nin hükümdarlarından 2. Abdülhamid Han'a yönelik hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Söz konusu yayınlar nedeniyle RTÜK tarafından inceleme başlatıldığının belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde, Yanardağ'ın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kişinin hatırasına hakaret' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"DEĞERLERİMİZE SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Suç duyurusu dilekçesinin savcılığa sunulmasının ardından dernek adına açıklama yapan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, "Her fırsatta televizyon ekranlarından değerlerimize saldıran Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulunduk. Maalesef ülkemiz öyle bir hale geldi ki artık demokrasi ve ifade, düşünce özgürlüğü kavramı manipüle edilerek, her türlü değerlerimize saldırmaya başladılar" dedi.

"HALKI KİN VE NEFRETE TAHRİK EDEN SÖZLER VARDIR"

Konuşmalarının devamında Mican, "Tabii ki bu Merdan Yanardağ'ın ilk hakaretleri değildi. Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han Hazretleri hakkında 'emperyalist uşağı' ve buna benzer aşağılayıcı ifadeler kullanmıştır. Tabii ki bizlerde bununla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Çünkü halkı kin ve nefrete tahrik eden sözler vardır. Devlet büyüklerimizi aşağılayan, küçümseyen cümleler, sözler sarf etmiştir" ifadelerini kullandı.

"DEĞERLERİMİZE YÖNELİK SÜREKLİ BİR SALDIRI VAR"

Yanardağ'ın programdaki sözleri nedeniyle şikayette bulunduklarını belirten Mican, "Diğer sivil toplum kuruluşlarını da şikayette bulunmaya davet ettik. Biz artık şundan bıktık; her ekrana çıktıklarında nedense değerlerimize saldırmadan duramıyorlar. Özellikle İslami değerlerimize, milli değerlerimize yönelik sürekli bir saldırı var" şeklinde konuştu.

"CÜMLELER KURARKEN İFADELERİNİ SEÇEREK KULLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sözlerinin devamında Mican, "Biz demokratik bir ülkede yaşıyorsak, mademki düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü varsa bunu da dile getirirken, biz diğer insanların, diğer toplumun da değerlerini göz önünde bulundurarak yapmasını istiyoruz. Kendi düşüncelerini ifade ederken, diğer grupların veyahut farklı görüşe sahip olan insanların değerlerine saldırmaması, onları da yok olarak görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah hak edeceği cezayı alacağını ümit ediyoruz. Bundan sonra da bu tür televizyon ekranlarında cümleler kurarken ifadelerini seçerek kullanmasını temenni ediyoruz" diye belirtti.

(İHA)

Merdan Yanardağ, İstanbul, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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