YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ'NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ'NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

YESEVİ Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YESEVİ Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ve dernek üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında bir televizyon programında 34. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Merdan Yanardağ'ın Fetih suresi ile ilgili olarak, 'işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik' diyerek suç teşkil eden sözler söylediği kaydedildi. Dilekçede, Yanardağ'ın yine aynı programda Osmanlı Devleti'nin hükümdarlarından 2. Abdülhamid Han'a yönelik hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

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HAK EDECEĞİ CEZAYI ALACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, "Her fırsatta televizyon ekranlarından değerlerimize saldıran Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulunduk. Maalesef ülkemiz öyle bir hale geldi ki artık demokrasi ve ifade, düşünce özgürlüğü kavramı manipüle edilerek, her türlü değerlerimize saldırmaya başladılar" dedi. Mican açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Biz demokratik bir ülkede yaşıyorsak, madem ki düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü varsa bunu da dile getirirken, biz diğer insanların, diğer toplumun da değerlerini göz önünde bulundurarak yapmasını istiyoruz. Kendi düşüncelerini ifade ederken, diğer grupların veyahut farklı görüşe sahip olan insanların değerlerine saldırmaması, onları da yok olarak görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah hak edeceği cezayı alacağını ümit ediyoruz. Bundan sonra da bu tür televizyon ekranlarında cümleler kurarken ifadelerini seçerek kullanmasını temenni ediyoruz."

Görüntü dökümü:

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Kürşat Mican basın açıklaması

Adliyeden görüntü


- İstanbul
Merdan Yanardağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ'NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

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