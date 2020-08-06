Yesevi Alperenler Derneği, Türkmendağı'nda 176 hisse kurban kesti - Son Dakika

Yesevi Alperenler Derneğince Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde 176 hisse kurban kesildiği bildirildi.
Dernek Başkanı Kürşat Mican, yazılı açıklamasında, bölgede bombardıman altında çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirenlerin Kurban Bayramlarını kutlamak üzere bölgeye gittiklerini belirtti.
Kurban etlerini bölgedekilerle paylaşmak istediklerini bildiren Mican, "Elimizden geldiği kadar bayramda kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Burada 176 hisse kurban kesimi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.