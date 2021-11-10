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Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika

Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki

10.11.2021 15:45

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Mican, dernek üyesi grupla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden kahramanların yakınlarına hangi sebeple olursa olsun aşağılık bir üslupla dil uzatanları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkkan'ın aziz milletin 1000 yıllık tüm değer kodlarına ihanet ettiğini ve tüm şehitlerin kemiklerini sızlattığını dile getiren Mican, şöyle devam etti:

"Bu evrensel hukuk ve ahlaki normlara mugayir iğrenç vakanın akabinde bizler ve tüm milletimiz sözde vekilin görevden alınıp ihraç edilmesini beklerken maalesef Gazi Meclisimizin şerefli kürsüsünde daha da vahim bir olay yaşandı. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın bu olayda olgun davrandığını, büyüklük gösterdiğini ifade etmiş, olayı basite indirgeyerek öfkesine yenik düştüğü yönünde beyanat vermiş, ayrıca şehit yakınını provokatörlükle suçlayarak akıllara ziyan bir tablo ortaya çıkarmıştır."

Akşener'in şehit bacısına sarf edilen galiz küfrü hazmedip sindirebildiğini savunan Mican, bu alçaklığı örtbas edebilmek için bir kadının ağzına yakışmayacak sözlerle şehidin ağabeyini itham ettiğini kaydetti.

Kendilerinin ülkücü bir misyona sahip olduklarını ve milleti tüm değerleriyle kucaklayacaklarını iddia edenlerin bu çelişkili durumunun ibretlik bir vakıa olduğuna dikkati çeken Mican, "Bilmeliler ki ülkücüler asla şehidine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına hakaret etmez, ettirmez, siyasi ikballeri için egosuna yenik düşmezler. Eğer gerçekten bu vatanı seviyorlarsa İYİ Parti, teröristlerle, devletimizi geriletmek isteyen küreselcilerle iş birliği içinde olmaktan vazgeçmeli, aralarına mesafe koyarak milli bir tavır sergilemeli, onu bunu provokatörlükle suçlamayı bırakıp, kendini çek etmelidir." diye konuştu.

Mican, bu konuda "Gazi Meclisin" bir an evvel gerekeni yapmasını beklediklerini kaydetti.

Alperenlerden Hollanda merkezli LGBT grubuna tepki

Mican, Hollanda merkezli bir platformun, Türkiye'deki ülkücülerin, İslami cemaatler ile Alperenlerin, "uluslararası kuruluşlarca terörist ilan edilmesi" çağrısına da tepki gösterdi.

LGBT gibi sapkın oluşumların küresel sistemde ve son yıllarda Türkiye'de çeşitli propaganda faaliyetlerine hız verdiklerini bildiklerini ifade eden Mican, "Gözlerini aile yapımızı ve nesillerimizi yok etmeye dikmiş bu ahlak teröristleri bilsinler ki; milli ve manevi hassasiyetlere sahip ülkücüler ve Alperenler her daim ailesini ve nesillerini bu sapkın akımlardan koruyacak, onlarla sonuna kadar mücadeleye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki
Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki
Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki
Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yesevi Alperenlerden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika
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