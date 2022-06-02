Yesevi Alperenlerden kamuya açık alanlarda uygunsuz davranışlara tepki - Son Dakika
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Yesevi Alperenlerden kamuya açık alanlarda uygunsuz davranışlara tepki

02.06.2022 15:05
Yesevi Alperenlerden kamuya açık alanlarda uygunsuz davranışlara tepki

Yesevi Alperenler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, kamuya açık alanlarda görülen uygunsuz davranışlara tepki gösterdi.

Yesevi Alperenler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, kamuya açık alanlarda görülen uygunsuz davranışlara tepki gösterdi.

Bazı dernek üyeleri, Beşiktaş İskelesi Barbaros Anıtı önünde toplanarak "Sapkınlığa ve Ahlaksızlığa Dur De" başlıklı basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Dernek Başkanı Kürşat Mican, ahlaksızlığın her türevinin çok rahat işlendiği, din ve insaniyet adına ne varsa itibar suikastına uğradığı çok zor bir çağda yaşadıklarını söyledi.

Son günlerde sahillerde, parklarda ve caddelerde uygunsuz durumların arttığını belirten Mican, "Bilinsin ki kamuya açık alanlar bütün milleti ilgilendirmektedir. İsteyen istediği gibi hareket edemez. Hürriyetin ve özgürlüğün bir sınırı, bir tanımı vardır. Bu ahlaksızların, bu sapkınların iddia ettiği gibi hürriyet, ahlaksızlığa, sapkınlığa asla müsamaha değildir." dedi.

Mican, yeni nesillere ahlaksızlığın özendirilmek istendiğini dile getirerek, yetkililerden milletin değerlerini, ahlakını ve kültürünü koruyacak bir yasa çıkartmasını ve önlem alınmasını talep etti.

Taksim'de "Onur Yürüyüşü" adı altında etkinlik planlandığını belirten Mican, buna izin verildiği takdirde kendilerinin aynı gün ve saatte "Bayrak Yürüyüşü" yapacaklarını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına Türkiye Erdemli Gençlik Eğitim Kültür ve Sanat Derneği üyeleri de destek verdi.

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Kaynak: AA

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