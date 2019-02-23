Son Dakika Haberleri: Yesevi'den Yunus'a Medeniyet ve Hakikat Dili Türkçe" Konferansı

Yesevi'den Yunus'a Medeniyet ve Hakikat Dili Türkçe" Konferansı

34 dakika önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Yesevi'den Yunus'a Medeniyet ve Hakikat Dili Türkçe" konferansı düzenlendi.

Yesevi'den Yunus'a Medeniyet ve Hakikat Dili Türkçe
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Yesevi'den Yunus'a Medeniyet ve Hakikat Dili Türkçe" konferansı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, dilin canlı ve sürekli yenilenmeye açık olduğunu söyledi.

Kemikli, "İnsanı insan yapan dildir. Kullandığınız kelimelere size bir nitelik kazandırır. Tek tip insanlar olmak yerine, farklılıklarımız ile bir kişilik kazanırız. Sözü pişirmeden konuşursanız sıradan olursunuz. Dil, düşünceye hayat veren iksirdir. Dilimiz, dünyamızdır. Dünyamızı kullandığımız ifadeler ile geliştirelim. Bu toplumun buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kemikli, hakikat kelimesinin "gerçek" değil "bir şeyin aslı" anlamına geldiğini aktararak, hakikatin gerçeği kapsadığını fakat gerçeğin hakikati kapsamayabileceğine dikkati çekti.

Ahmet Yesevi'nin Türkçe'yi kullanarak en büyük inkilabı yaptığını kaydeden Kemikli, Yunus Emre'nin de o Türkçe'yi Anadolu Türkçesi'ne çevirdiğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Sakarya Üniversitesi, Güncel
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