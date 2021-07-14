Yesevi Havacılık Lisesi 'tanınan okul' sertifikası aldı - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetlemelerden geçen Yesevi Havacılık Lisesi, uçak teknisyenliği eğitimindeki yetkinliğini kanıtlayarak, 'tanınan okul' sertifikası aldığını duyurdu.

Yesevi Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, "Sadece 2 devlet lisesi ve 11 yüksekokulun sahip olduğu 'tanınan okul sertifikasını' TR.147RS.014 onay kodu ile Türkiye'de ilk defa özel okul olarak biz aldık. Aynı zamanda 2021 yılında Türkiye'nin en başarılı Havacılık Okulu seçildik. SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü kazanan eğitim kurumumuz, kalifiye personel yetiştirme, teorik ve pratik modül sınavı yapma konularında yetkilendirildi" dedi.

Kodalak, "SHT-66 Talimatı AMC 66.A.30(a)'da "Kalifiye personel; mekanik olarak çalışacak personel için motor, makine, mekatronik, vb., aviyonik olarak çalışacak personel için ise elektrik veya elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis, kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlamış kişidir. Söz konusu eğitim alet ve ölçüm cihazlarının kullanımını da içermelidir" diye konuştu.

5 YIL OLAN BAKIM DENEYİM SÜRESİ 2 YILA İNDİ

Tanınan Okul'da eğitim görmenin avantajlarını sıralayan Kodalak, "Programımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize lise diplomasına ek olarak 'Tanınan okul mezuniyet diploması' verilmektedir. Böylelikle okulumuzun kredilendirme avantajına ek olarak, A1 kategorisindeki tüm modüllerden muafiyet sağlanacaktır. Ayrıca, SHT-66 IR 66.A.30 maddesi kapsamında normalde 5 yıl olan bakım deneyim süresi 2 yıla inmektedir" ifadelerini kullandı.

Kodalak şöyle devam etti:

"Yesevi MTAL Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ek 240 saat teorik, 280 saat pratik eğitim vererek geleceğin uçak teknisyenlerinin yetiştirilmesi konusunda bünyesindeki uçak mühendisleri, uçak teknisyenleri, elektrik elektronik mühendisleri ve tecrübeli eğitim kadrosu ile havacılık sektörüne yön vermektedir. Yesevi Havacılık, atölyelerindeki faal uçak, piston ve jet motorları, simülatörleri, teknolojik eğitim setleri ve ekipmanları ile tam donanımlı hangarında pratik eğitim vermektedir. Akıllı ulaşım alanında Teknofest Türkiye 1'inciliği, TÜBİTAK İHA çalışmaları, İha-1 ticari pilot eğitimi ile gençlere havacılığı severek öğreten Yesevi, tanınan okul olarak da öğrencilerin tercih nedeni olmaya devam ediyor."