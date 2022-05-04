Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki - Son Dakika
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Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki

04.05.2022 13:32

AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet bayramlaşmaya gittiği mahallede vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşananlar sonrasında başkan ve heyet mahalleyi terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Zerzevatçı Mahallesi'nın önemli bölümü yakın zamanda yeşil alan ilan edilmişti.

Beykoz'un Zerzevatçı Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma ve pilav ikramı programı için AKP'li meclis üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile mahalleye ziyarete giden Murat Aydın'a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.

Mahallenin büyük bölümü yeşil alan ilan edilerek çözümsüzlükle baş başa bırakıldıklarını söyleyen mahalle halkı Murat Aydın ve Hanefi Dilmaç'ı sorunlarına sahip çıkmamakla suçladı.Vatandaşın tepkisinin bitmemesi üzerine Murat Aydın ve beraberindeki heyet olay yerini terk etti.

MUHTAR: KÜÇÜK BİR TARTIŞMA OLDU

Beykoz Gündem'de yer alan habere göre Zerzevatçı Köyü Muhtarı Emre Çankaya yaptığı açıklamada "Bazı vatandaşlarımızın bu esnada tepkilerini dile getirmesi sonucu, küçük çaplı bir tartışma yaşanmıştır." dedi. Çankaya taraflar arasında fiziki bir gerilim yaşanmadığını belirtti.

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Beykoz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki - Son Dakika
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