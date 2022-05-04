Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki - Son Dakika

Beykoz'un Zerzevatçı Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma ve pilav ikramı programı için AKP'li meclis üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile mahalleye ziyarete giden Murat Aydın'a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.

Mahallenin büyük bölümü yeşil alan ilan edilerek çözümsüzlükle baş başa bırakıldıklarını söyleyen mahalle halkı Murat Aydın ve Hanefi Dilmaç'ı sorunlarına sahip çıkmamakla suçladı.Vatandaşın tepkisinin bitmemesi üzerine Murat Aydın ve beraberindeki heyet olay yerini terk etti.

MUHTAR: KÜÇÜK BİR TARTIŞMA OLDU

Beykoz Gündem'de yer alan habere göre Zerzevatçı Köyü Muhtarı Emre Çankaya yaptığı açıklamada "Bazı vatandaşlarımızın bu esnada tepkilerini dile getirmesi sonucu, küçük çaplı bir tartışma yaşanmıştır." dedi. Çankaya taraflar arasında fiziki bir gerilim yaşanmadığını belirtti.