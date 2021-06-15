Yeşil alan oluşturuluyor - Son Dakika

KEÇİÖREN'DEKİ PARKLARDA YEŞİL ALAN UYGULAMASI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Parklarımızın tamamında yeşil alan oluşturmak için ağaçlandırma seferberliğimizi sürdürüyoruz. Sadece çocuk oyun alanlarının bulunduğu en küçük parklarımızda dahi yeşil alan oluşturmak için yenileme ve alan oluşturma çalışması yapıyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir, vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yeşil cenneti yapıyoruz." dedi.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan 520'den fazla parkta yeşil alan oluşturma ve mevcut yeşil alanları genişletme çalışmalarına hız kazandırıldı. Ekipler, 51 mahallenin tamamında yeşil alanı mevcut olan parklarda ağaçlandırma çalışması yaparken mahalle aralarındaki küçük parklarda ise yeni yeşil alan oluşturma çalışması yürütüyor.

"TÜRKİYE`NİN EN YEŞİL KENTİ OLACAĞIZ"

Keçiören'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını son iki yılda büyük ölçüde artırdıklarını ve yeni yapılan parklarda yeşil alan zorunluğunu hayata geçirdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve gelirken ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Çalışmalarımız park, cadde ve sokaklarımızda devam ediyor. Aynı zamanda ağaçlandırma alanlarımızı birer orman haline getirdik. Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye`nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak." ifadelerini kullandı. ?