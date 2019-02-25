Yeşil Alan ve Çatılardaki Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi
13 dakika önce
İstanbul'da yollardaki karalar erirken yeşil alanlarda beyaz örtünün etkisi sürüyor.
İstanbul
'da yollardaki karalar erirken yeşil alanlarda beyaz örtünün etkisi sürüyor. Yol kenarlarındaki karların ve çatılardaki karlar havadan çekilen görüntülerle beyazlığını koruduğu görüldü.
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürümüştü. Dün gece saatlerinde yağan yağmurla kent genelindeki karalar birçok kısmı erirken yol kenarlarındaki yeşil alanlarda ise karların kaldığı görüldü.
Yeşil alanlarda ve çatılarda kalan karlar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin akıcı olduğu yollarda karların tamamen eridiği görülürken yeşil alanlarda ise beyaz örtünün devam ettiği görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:24 Kaynak: İHA
2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı
Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı