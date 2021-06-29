Yeşil alanda drift yapan sürücüye 1 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Yeşil alanda drift yapan sürücüye 1 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde drift yaparak, yeşil alana zarar veren sürücüye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde drift yaparak, yeşil alana zarar veren sürücüye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sürücü ayrıca, Talas Belediyesi'nin 46 bin 430 liralık zararını karşıladı. Olay, geçen yıl 23 Haziran'da Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda meydana geldi. Otomobili ile gelen H.G. (37), drift yaparak yeşil alan zarar verdi. Talas Belediyesi personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla H.G.'yi yakaladı. H.G. hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı. 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.G., yaptığı hareket nedeniyle pişman olduğunu, belediyenin 46 bin 430 liralık zararını karşıladığını söyledi. Mahkeme heyeti sanığı, 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



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