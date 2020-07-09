Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan'a yeni parklar - Son Dakika

Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan'a yeni parklar

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor.

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor. Dünya standartlarının üstünde bir 'Yeni Kocasinan' inşa ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaştığını ve yeni parklarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.

Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor


İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayarak, parkların çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çekti.


Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi, 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Mahallelerimize yeni yapılan parklarımız; 7'den 70'e herkesin rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklardır. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun."


"Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan'a yeni parklar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan'a yeni parklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]