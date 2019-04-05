Yeşil Alanlar Büyükşehir Eliyle Güzelleşiyor

Hatay'da yeşil alanların arttırılması ve mevcut parkların yeniden düzenlenmesi için çaba harcayan HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, bu amaçla Hassa 15 Kasım Gülhan Ergüneş, Girne mahalle parkları ile Arsuz Karaağaç 75. Yıl Parkı'nda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak hususunda özenli davranan Büyükşehir ekipleri, park düzenlemelerini "Engelsiz Park" sloganına yakışır biçimde yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, yürüyüş yolları, park mobilyaları, aydınlatma, çocuk oyun grupları, spor aletleri yenilenerek parklardaki eksiklikler gideriliyor. Ayrıca park içerisindeki süs havuzlarındaki su kaçaklarının da önüne geçiliyor.