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Yeşil alanlar ilaçlandı

1 saat önce

Düzce Belediyesi kent merkezinde bulunan yeşil alanlar için tehlike oluşturan ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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Düzce Belediyesi kent merkezinde bulunan yeşil alanlar için tehlike oluşturan ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi toplum ve çevre sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler şehir merkezinin muhtelif yerlerinde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Karasinek, Sivrisinek ve foseptik ilaçlamalarının yanı sıra tarım zararlılarının popülasyonu da geçen yıl yapılan etkili mücadele ile gözle görülür şekilde baskılandı. Yaz dönemi için oluşturulan çalışma planına ilişkin yapılan açıklamada çalışmaların ikinci turunun başladığı ve konu hakkındaki şikayetlerin de titizlikle değerlendirileceği belirtilerek "Yıl içinde devam eden rutin mücadele programında Karasinek ergin ve larvalarına karşı ahır ve foseptik ilaçlamalarında ikinci ilaçlama turu devam etmektedir. Bunun yanı sıra şubat ayında başlayan Sivrisinek larva ergin mücadelesinde üreme alanlarındaki ilaçlamalar devam etmektedir. Sivrisinek erginlerine karşı yapılan gece ilaçlamalarına yağışlar sebebiyle gelecek hafta içinde başlanacaktır. Amerikan Beyaz Kelebeğinin de geçen yıl yapılan başarılı mücadele sayesinde zararlı popülasyonu baskılanmıştır. Bu sebeple bu yıl sadece Beyaz Masa ALO 153 hattına gelen şikayetler üzerinden veya muhtarlarımızın talebi doğrultusunda zararlının görüldüğü ağaçlarda ilaçlama ile mücadele yapılmaktadır" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi
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