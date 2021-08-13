Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ekipleri yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçede bulunan yeşil alanlarda yabani ot temizleme, form budamaları ve çiçek bakımlarını yaptı. Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parkların her daim yeşil ve bakımlı bir görünüme sahip olması için çalışmaların devam edeceği bildirildi. - BİLECİK