Son Dakika Haberleri: Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması
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Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kamu kurumları ve belediyeye ait yeşil alanlarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yeşil alanlarda çim biçme, düzenleme ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan sıcaklıklarda aranan noktalar haline gelen yeşil alanların bakımlı olması için sürdürdükleri çalışmaları sık sık tekrarlayacaklarını da söyleyen yetkililer, parklardaki çalışmalara da aynı hızla devam edeceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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