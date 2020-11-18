Adıyaman'da belediye ekiplerinden yeşil alanlara sonbahar bakımı - Son Dakika

Adıyaman'da belediye ekiplerinden yeşil alanlara sonbahar bakımı

Adıyaman Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda sonbahar bakım çalışmaları yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda sonbahar bakım çalışmaları yürütüyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbaharın gelmesiyle beraber yeşil alanlardaki çalışmalarını arttıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki refüj başta olmak üzere şehir genelindeki tüm yeşil alanlarda bakım çalışması yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sonbahar ile birlikte başlattıkları bakım çalışmaları kapsamında yeşil alanlarda mevsimsel budama, ağaçlara form verme ve mevsimlik çiçek ekimi işlemi gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti.

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