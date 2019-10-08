Son Dakika Haberleri: Yeşil alanlarda revizyon çalışmaları başlatıldı
Son Dakika Güncel Yeşil alanlarda revizyon çalışmaları başlatıldı

Yeşil alanlarda revizyon çalışmaları başlatıldı

22 dakika önce

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde bakım, çim biçme ve ağaç budama çalışmalarına başladı.

Yeşil alanlarda revizyon çalışmaları başlatıldı, System.String[]

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde bakım, çim biçme ve ağaç budama çalışmalarına başladı.


Daha güzel bir kent için kolları sıvayan Erzincan Belediyesi ekipleri, park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde bulunan ağaçların sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi için bakım, budama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.


Ordu Caddesinde bulunan Gençlik Parkında özellikle kuruyan ağaç dallarını budayan ve uzayan çimleri biçen ekipler bakım çalışmalarının süreceğini belirtti. - ERZİNCAN

Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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