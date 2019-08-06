Son Dakika Haberleri: "Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı
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"Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı

2 saat önce

Düzce'nin, fındık üretimi yapılan alçak kesimlerinde, "Yeşil Altın" diye tabir edilen ürünün hasadına başlandı.

Düzce'nin, fındık üretimi yapılan alçak kesimlerinde, "Yeşil Altın" diye tabir edilen ürünün hasadına başlandı.
Türkiye'nin fındık rekoltesinin yüzde 27'sine sahip Düzce'de, yaklaşık bir aylık süreçte tarladan toplanan mahsul, çotanağıyla güneşe serilerek kurutulmasının ardından harmana hazır hale getirilecek.
Randıman kaybını engellemek için iyice kurutulan fındıklar, bu yıl erken açıklanan ve üreticiyi memnun eden fiyatlarla pazara sürülmeye başlanacak.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de ağustosun yılın en önemli ayı olduğunu söyledi.
Düzce Ovası'nda ve sahil bandında bugünün hasada başlama tarihi olduğunu vurgulayan Başaran, "Alçak kesimlerde bugün, orta kuşakta 10'u ve yüksek kesimlerde 15'i başlangıç tarihleridir. Bunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz duyurmuştu. Bugün itibarıyla da sahil bandında hasada başlandı. Tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu.
"Rakam çiftçimizi çok memnun etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan rakamın üreticiyi çok memnun ettiğine değinen Başaran, şunları kaydetti:
"Açıklanan rakam çiftçimizi çok memnun etti. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce devreye girer, elini hızlı tutar. Birim alana ne kadar fındık alacağını da hızlıca açıklamalıdır. Hızlı olması çok daha önem taşıyor. Hesap edilen arz fazlası fındığı TMO piyasadan çekemezse piyasa bu fiyatların daha altında gerçekleşebilir. Biz bunu hiç istemiyoruz."
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:25 Kaynak: AA
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