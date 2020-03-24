"Yeşil altın" rekoltesinde beklenti yüksek - Son Dakika
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"Yeşil altın" rekoltesinde beklenti yüksek

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

Tatlılardan yemeklere, çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da büyük rağbet görüyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıstığın ülke için önemli bir stratejik bitki olduğunu söyledi.

Fıstığın dünya genelinde en fazla ABD, İran ve Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Öztürkmen, Türkiye'de fıstık üretim alanlarının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Öztürkmen, fıstığın kıraç ve susuz tarım arazilerinin önemli bir bitkisi haline geldiğine dikkati çekerek, "Fıstık belirli bir zaman bakımı yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde verim elde edilen ve günümüzde de mahsulü iyi para eden bir bitki olduğu için çiftçilerimiz kıraç ve daha kötü olan tarım arazilerini, fıstık ekimi yaparak değerlendirmekte." dedi.

Öztürkmen, fıstığın dalgalı bir üretim yapısına sahip olduğunu, bir yıl veriminin yüksek sonraki yılın ise düşük olduğunu bildirerek, bu yılın fıstıkta "verim senesi" olduğunu söyledi.

Fıstığın yüzde 85'inin Güneydoğu'da yetiştirildiğini ve burada da Şanlıurfa'nın ilk sırada yer aldığını aktaran Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Türkiye'de parça parça da olsa 22 ilde fıstık üretiliyor. Birkaç yıl öncesine kadar en fazla fıstık üretilen il Gaziantep'ti ancak şu anda en fazla Şanlıurfa'da üretiliyor. Şu anda 1 milyon 411 dekarlık alanıyla Şanlıurfa Türkiye'deki en fazla fıstık alanına sahip ilimiz. Bununla beraber fıstıkta üretimin bu yıl 150 bin ton civarında olacağı düşünülüyor. Geçen yıl düşük verimli dönem olduğu için Şanlıurfa'da yaklaşık 50 bin ton ürün hasat edildi. Bu yıl verim senesi. Bu şekliyle fıstığı yine birçok yere ihraç etme potansiyeline sahibiz."

Öztürkmen, mevsim şartlarının normal seyretmesi, fıstık için büyük bir tehdit olan dolu ve don gibi tehlikelerin oluşmaması durumunda çiftçilerin yüksek ürün alabileceklerini kaydetti.

"Çok verimli bir yıl olacak"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de fıstıkta bu yıl beklenen yüksek rekoltenin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yıl fıstık üreticisinin rekoltesinin düşük olduğunu anımsatan Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Bu sene çiçeklenmeye baktığımız zaman ve işin uzmanlarından aldığımız bilgiye göre çok verimli bir yıl olacak. Bir doğal afet ya da sıkıntı olmazsa rekolte çok yüksek bekleniyor. Şanlıurfa'da 120 ila 150 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'de en fazla üretimin Şanlıurfa'da olduğu düşünüldüğünde ülke genelinde de Urfa kadar olursa 250 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleşir. Fıstık bolluğu bekliyoruz."

Kızıldemir, fıstıkta alınacak yüksek rekolte sayesinde ihracat miktarında da büyük bir artış yaşanacağını ve ülkeye daha fazla döviz girdisinin sağlanacağını kaydetti.

Fıstık üreticisi Mahmut Aslan da yaklaşık 250 ağaçlık fıstık bahçesinde üretim yaptığını belirtti.

Bahçesinin bakımını düzenli olarak yaptığını anlatan Aslan, "Bu yıl fıstıkta bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz. Fıstığımızın budamasını ve diğer bakımlarını yaptık. Havanın ısınmasıyla zararlı böceklere karşı da ilaçlama yapacağız. İnşallah ağustos-eylül aylarında güzel bereketli bir hasat yapacağız." ifadesini kullandı.

Yeşil altın rekoltesinde beklenti yüksek

Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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