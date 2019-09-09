Son Dakika Haberleri: 'Yeşil altında' yılın ilk hasadı başladı
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'Yeşil altında' yılın ilk hasadı başladı

1 saat önce

'Yeşil altında' yılın ilk hasadı başladı Ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira gelir getiren Siirt fıstığında yılın ilk hasadı yapıldıSİİRT - Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı.

'Yeşil altında' yılın ilk hasadı başladı, System.String[]

'Yeşil altında' yılın ilk hasadı başladı

Ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira gelir getiren Siirt fıstığında yılın ilk hasadı yapıldı

SİİRT - Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı. Toplanan fıstıklar kilogramı 40 liradan tesislere satılıyor.

Kent merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor.

Siirt fıstık üreticisi olan Bekir Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu belirten Akbey, Siirt'te hayırlısıyla hasat döneminin başladığını, düzensiz yağışlar yüzünden bu yıl fıstıklarda azalma olduğundan rekoltenin düştüğünü, buna rağmen mutlu olduklarını dile getirdi.

"Ülke ekonomisine getirisi 5 milyar liradır"

Yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirten Akbey, "2019 yılı fıstık hasadına başlamış bulunmaktayız. Topladığımız fıstıkların bağ sürümü, toplanması ve satışına kadar olan süreçte birçok insan birçok kişi ekmek kazanmaktadır. Bu kalemler 10 ile 15 arasında değişebiliyor. Budamasından, toplanmasına, satışından, kavrulmasına girdileri ve çıktılarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyar lira gibi bir katkı sağlıyor. Hem iç piyasa hem de ülke genelindeki piyasayı önemli ölçüde olumlu katkı sağlıyor hem ihracatta hem de yurt içi pazarında" diye konuştu.

Sabah, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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