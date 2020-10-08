Yeşil altında yüksek rekolte üreticiyi çaresiz bıraktı

Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

Şanlıurfa'da 300 bin ton fıstık üretildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstıkta rekoltenin yüksek olması nedeniyle pazarda fıstıkları koyacak yer kalmadı. Depo ve ambarların dolup taştığı pazarda fıstıklar naylon çadırlarda istiflenerek satışa sunuluyor.

Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Şanlıurfa'nın gözde ürünlerinden olan 'Urfa Fıstığı' rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranda 2-3 kat oranında artış gösterdi. Türkiye üretilen fıstığın yüzde ellisinden fazlasını karşılandığı Şanlıurfa'da yüksek rekolte nedeniyle bahçelerde toplanan fıstıklar, satış için Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarına getiriliyor. Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar için depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine çadır kurularak, fıstıklar istiflenmeye başlandı. Pandemi'den dolayı ihracatın durduğunu belirten üreticiler, fıstığı koyacak yerlerinin olmadığını söyledi. Üreticiler olası bir yağış ile fıstıklarının zarar göreceğini de dile getirdi.

"Fıstıklar için önlem şart"

Fıstık üreticisi Suphi Yıldırım, önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bu yıl Şanlıurfa'da fıstık rekoltesi yüksek geldi. Artık pazarda fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Çadırlarda torbalarda muhafaza etmeye başladık. Eğer bir yağmur yağarsa fıstıkları muhafaza edecek yerimiz yok. Bu konuda belediye yetkililerinden destek bekliyoruz. Fıstıklar için bir ambar veya depo yapılması gerekiyor. Bunun için belediye yöneticilerinden gerekli destek alamadık. Pandemiden dolayı ihracat yavaşladı. O yüzden satışlarda durdu. Fiyatlarda da düşüş yaşandı. Önümüzdeki yıllarda fıstık rekoltesi daha da yüksek olacaktır. Biran önce bunun önlemi alınması gerekiyor" dedi.

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Balyemez ise "Bu yıl rekoltemiz çok yüksek geçen yıllara oranla 2-3 kat fazla oldu. Pandemi dolayısıyla ihracat durdu. Bu nedenle fıstıklar elimizde kaldı. Fıstıkların satışı için devletimizden yardım istiyoruz. Pandeminin önüne açacak ihracat ve alış verişi gerçekleştirmek istiyoruz. Fıstığımız depolarımız yeterli olmadığı için dışarıda kaldı. Yer olmadığı için çadırlarla üstlerini kapatıyoruz. depolarda olması lazım" ifadelerini kullandı.