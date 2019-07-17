Yeşil-beyazlı takımın genç kalecisi Galatasaray ile anlaştı
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Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Bursaspor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
'un genç file bekçisi Okan Kocuk
, Galatasaray
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Toto Süper Lige veda eden yeşil-beyazlı takımda ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin Euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Genç
kalecinin 4 yıllık imza atması beklenirken, açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Öte yandan Okan Kocuk, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı takımın kalesini Spor Toto Süper Lig'de 22 maçta korudu. Bu müsabakalarda 23 gol yiyen Kocuk, 7 maçta kalesini gole kapattı. Kocuk daha önce yeşil-beyazlı takımdan Bandırmaspor ve İstanbulspor
'a kiralanmıştı. Kocuk, İstanbulspor ve Bursaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.
(Ahmet Faruk
Çabuk/İHA)
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