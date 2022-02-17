Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor

17.02.2022 11:48
Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, HDI Sigorta Antalya Güneşi ile oynayacağı 20'nci hafta maçının Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 20'nci haftasında HDI Sigorta Antalya Güneşi ile karşı karşıya geleceği maçın Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı. 19 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını tüm hafta boyunca Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Manisa BBSK, zirvedeki rakiplerinden Sigortam.Net'in kaybetmesi ile averajla yeniden liderlik koltuğuna yükseldi.

"11 tane final maçımız var"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "11 tane final maçımız var. Bunlardan ilkini oynamak için Antalya deplasmanına gidiyoruz. Ligi lider tamamlayıp doğrudan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu kapsamda zirvedeki rakiplerimizden Sigortam.Net cumartesi günkü rakibimiz Antalya Güneşi'ne mağlup oldu. Artık öyle kritik haftalara girdik ki kolay maç yok. Her maç aynı motivasyon ile oynamak zorundasınız. Yeniden devraldığımız liderlik koltuğunu korumak için deyim yerindeyse savaşacağız" dedi.

YORUMLAR
500
İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu Eskişehir'de Minikler ve Veteranlar Kurtuluş İçin Sahada Eskişehir'de Minikler ve Veteranlar Kurtuluş İçin Sahada Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Antalya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:33:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement