Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi - Son Dakika

Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi

6 saat önce

Yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Karabük Belediyesi, fidan dikimine devam ediyor.

Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi, System.String[]

Yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Karabük Belediyesi, fidan dikimine devam ediyor.


Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Şehrin her bölgesinde daha yeşil bir doku oluşturmak amacıyla dikilen fidan çalışmalarına devam edeceği bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ağaç dikmek kadar önemlidir" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:53 Kaynak: İHA
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