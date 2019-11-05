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Yeşil bir Sultangazi için el ele

6 saat önce

Sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için önemli adımlar atan Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi.

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Sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için önemli adımlar atan Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi.


'Sultangazi'yi cadde cadde sokak sokak yeşillendiriyoruz' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi 1624 Sokak'ta ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Mahalle Muhtarı Murat Tanrıverdi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Dursun yaptığı konuşmada belediye olarak yeşile ve çevreye önem verdiklerinin altını çizdi.


"Biz ağaç dikmeye devam edeceğiz"


Başkan Dursun, "Çevremizi korumak zorundayız. Dikeceğimiz her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa ediyor. Hedefimiz ilçemizdeki yeşil alanları artırarak Sultangazi'yi hak ettiği yere getirmektir" diye konuştu. Herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Başkan Dursun, "Biz ağaç dikmeye devam edeceğiz. Sizler de çevreye sahip çıkmalı ve temizliğe özen göstermelisiniz. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir" dedi. Konuşmanın ardından çınar ağaçları toprakla buluşturuldu. Ağaç dikiminin ardından mahalleliye kasımpatı çiçekleri dağıtıldı. - İSTANBUL

Abdurrahman Dursun, Murat Tanrıverdi, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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